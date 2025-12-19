Konzert in Stuttgart Wie ein Chamäleon – so war das Konzert des Stuttgarter Kammerorchesters
Im Mozartsaal der Liederhalle ist der russische Geiger Ilya Gringolts mit dem Stuttgarter Kammerorchester aufgetreten.
Im Mozartsaal der Liederhalle ist der russische Geiger Ilya Gringolts mit dem Stuttgarter Kammerorchester aufgetreten.
Ein Konzert wie eine Visitenkarte. Im Mozartsaal der Liederhalle spielt das Stuttgarter Kammerorchester am Donnerstagabend Romantisches, Zeitgenössisches und Barockes – mehr Vielfalt geht nicht, das Traditionsensemble ist ein Chamäleon, das ständig seine Farbe wandelt. Applaus allein schon dafür!