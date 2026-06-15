Helene Fischer tritt am Dienstag, 16. Juni in der Stuttgarter MHP-Arena auf. Es werden über 40.000 Besucher erwartet. Alle Infos.
15.06.2026 - 08:11 Uhr
Mit einer großen Open-Air-Tour feiert Helene Fischer ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Die „360° Stadion Tour“ führt die Sängerin durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Am Dienstag, 16. Juni 2026 tritt sie in Stuttgart auf. In der MHP-Arena erwartet das Publikum eine Bühne im Zentrum des Stadions. Die Sängerin will darauf Songs aus zwei Jahrzehnten performen – von frühen Erfolgen bis hin zu Hits wie „Atemlos durch die Nacht“ oder ihrem neuesten Stück „Heute Nacht“.