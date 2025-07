Konzert in Waiblingen

Die Schwabenrocker Brozzo stehen am Samstag in Waiblingen auf der Bühne – neben alten Klassikern haben die Vollblutschwaben auch neue Songs im Gepäck.

Sascha Sauer 21.07.2025 - 17:27 Uhr

Schwobarock ist angesagt – und diese vier wackeren Württemberger gehören wohl zu den bekanntesten Vertretern dieses Genres: Brozzo aus „Leidabach“ zu deutsch: Leutenbach. Am Samstag, 26. Juli, machen sich die „Fetzigen Vier“ vom Buchenbach aus an die Rems, um dort beim VfL-Platz die Talaue zu rocken. Mit im Gepäck haben die vier Vollblutschwaben neben ihren Schwobahits wie „Leidabach“ oder „King uf’m Feldweg“ auch neue Songs. Der Eintritt ist frei – um eine angemessene Spende wird gebeten. Beginn ist um 20 Uhr im Biergarten „La Nonna“ (Oberer Ring 1 in Waiblingen).