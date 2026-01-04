Die Kulturgemeinschaft Fellbach gestaltet ihr Neujahrskonzert mit den herausragenden Akkordeonisten Siniša Ljubojevic und Djordje Vasiljevic.

Im abgelaufenen Jahr 2025 war es die Stimme, seit Anfang Januar ist das Akkordeon Instrument des Jahres. Lange Zeit unterschätzt, ist das „tragbare Orchester“ in der Klassikwelt angekommen und wegen seiner kulturellen Vielseitigkeit beim Publikum äußerst beliebt, vor allem, wenn es so virtuos gespielt wird wie von den Meistern auf ihren Instrumenten Siniša Ljubojevic und Djordje Vasiljevic.

Bei der „Neujahrsgala junger Solisten“ der Kulturgemeinschaft Fellbach mischen die beiden ursprünglich aus Serbien stammenden Musiker ihre Klangfarben in einen musikalischen Reigen, der im Zusammenspiel mit Geige, Klavier und Sopran am Samstag, 10. Januar, um 18 Uhr das Publikum bezaubern wird.

Donauwalzer, Tango und Chansons

Zum Anlass passend wurde ein Neujahrsprogramm kreiert und einstudiert, das klassische Hits, etwa den Donauwalzer von Strauß oder die Cymbalklänge von Lehár, ebenso enthält wie Musette, Tangos, Klezmer und Chansons.

Die Akkordeonisten spielen beispielsweise den Winter aus Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ in einer berauschenden Fassung, Liber Tango von Piazzolla, traditionelle Klezmerstücke, Musette und auch den berühmten Csárdás von Vittorio Monti. „L’Accordeoniste“ nach Édith Piaf darf nicht fehlen, von der temperamentvollen Sopranistin Sophie Lauerer neu interpretiert.

Erfolgreiches Heine-Projekt

Siniša ist in Fellbach kein Unbekannter. Er begleitete im September 2025 die Heinrich-Heine-Lesung mit dem renommierten Stuttgarter Schauspieler Walter Sittler in Fellbach und erhielt stürmischen Szenenapplaus. Beide Künstler verstanden sich bestens, sodass das erfolgreiche Heine-Projekt mit dem Duo auf Reisen gehen wird.

Tickets für das Neujahrskonzert jetzt sichern

Karten für das Neujahrskonzert im Uhlandsaal der Schwabenlandhalle gibt es im Vorverkauf beim i-Punkt im Rathaus Fellbach, Telefon 0711/ 58 00 58 (nach der Weihnachtspause wieder geöffnet ab 5. Januar), Restkarten an der Abendkasse.