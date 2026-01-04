Die Kulturgemeinschaft Fellbach gestaltet ihr Neujahrskonzert mit den herausragenden Akkordeonisten Siniša Ljubojevic und Djordje Vasiljevic.
04.01.2026 - 13:00 Uhr
Im abgelaufenen Jahr 2025 war es die Stimme, seit Anfang Januar ist das Akkordeon Instrument des Jahres. Lange Zeit unterschätzt, ist das „tragbare Orchester“ in der Klassikwelt angekommen und wegen seiner kulturellen Vielseitigkeit beim Publikum äußerst beliebt, vor allem, wenn es so virtuos gespielt wird wie von den Meistern auf ihren Instrumenten Siniša Ljubojevic und Djordje Vasiljevic.