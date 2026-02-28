Stadiongesang und Klassik? Wie soll das gehen? Wir haben die Initiatoren der Stuttgarter „Weltpremiere“ gefragt: Markus Korselt (Kammerorchester) und Alexander Wehrle (VfB Stuttgart).
28.02.2026 - 08:32 Uhr
Ideen muss man haben – und sie dann auch noch umsetzen. Beides trifft auf das Stuttgarter Kammerorchester und den VfB Stuttgart zu. Ihr Projekt „Klassik trifft Kurve“ ist als Mischung aus Klassik und Fangesängen angelegt. Markus Korselt, Geschäftsführender Intendant des Stuttgarter Kammerorchesters, und Alexander Wehrle, Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart, stellen im Interview vor, was sie sich für das (ausverkaufte) Konzert am 3. März in der Liederhalle ausgedacht haben.