The Jacksons in München - Party mit schlechter Akustik

Früher waren sie die legendären The Jackson Five. Nun sind sie nur noch zu dritt. Beim Konzert der Jackson-Brüder wurde getanzt und in Erinnerungen geschwelgt. Doch so manche Fans waren enttäuscht.

dpa 11.09.2024 - 00:20 Uhr

München - Es sollte eine Party werden, einträchtig, fröhlich und mit Erinnerungen an die legendären Zeiten der Jackson Five. "Wir wollen die Leute in Harmonie und Frieden zusammenbringen", hatten Marlon, Tito und Jackie Jackson im Vorfeld ihres einzigen Deutschlandkonzerts in München angekündigt. Dort waren sie 1972 schon einmal aufgetreten - damals noch mit ihren Brüdern Jermaine und Michael, dem späteren King of Pop. Mehr als 50 Jahre später waren die Fans am Dienstagabend im Circus Krone darauf eingestellt, zu tanzen und gute Musik zu hören. Doch viele Hoffnungen wurden enttäuscht.