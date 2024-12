Prag hält inne. Vor einem Jahr gab es bei einem Amoklauf viele Tote. Nun wurde der Opfer gedacht.

dpa 21.12.2024 - 18:03 Uhr

Prag - Mit einem Benefizkonzert ist in Prag an den Amoklauf an der Karls-Universität vor einem Jahr erinnert worden. In der Universitätskirche des Heiligen Salvator erklangen eigens komponierte Werke, um an die 14 Todesopfer der Tat vom 21. Dezember 2023 zu erinnern. Neben den Familien der Opfer nahmen auch Überlebende sowie Staatspräsident Petr Pavel an der im Fernsehen übertragenen Gedenkveranstaltung teil. "Ständig fragen wir uns: Warum?", sagte David Fribert, der Sprecher der Hinterbliebenen.