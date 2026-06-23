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Konzert und Sperrung Maffay kommt nach Bietigheim – das müssen Besucher beachten

Konzert und Sperrung: Maffay kommt nach Bietigheim – das müssen Besucher beachten
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Peter Maffay gibt am Freitag ein Open-Air-Konzert in Bietigheim-Bissingen. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Am Freitag gibt Peter Maffay in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ein Konzert. Neben der Hitze gibt es für Besucher eine weitere Herausforderung.

Ludwigsburg: Frank Ruppert (rup)

Peter Maffay tritt am Freitagabend in Bietigheim-Bissingen auf. Zu seinem Open-Air-Konzert am Viadukt werden 11.000 Besucher erwartet. Nicht nur die vorhergesagte Hitze könnte dabei einigen zu schaffen machen – sondern auch eine Straßensperrung.

 

Ob Dieter Thomas Kuhn, Led Zeppelin oder die Rapper Rin und Bausa: Wenn in Bietigheim zu Live am Viadukt geladen wird, strömten auch in der Vergangenheit stets die Massen – teilweise aus ganz Deutschland. In diesem Jahr steht mit Maffay ein echter Publikumsmagnet als einziger Act der Reihe „Live am Viadukt“ an, und wieder wird nicht nur auf der Bühne einiges los sein.

Ausgerechnet wenn Maffay kommt, der unter anderem mit „Über sieben Brücken musst du gehn“ einen Riesenhit landete, spielen Brücken in Bietigheim die Hauptrolle. Zum einen als Kulisse, denn das Viadukt ist tatsächlich direkt neben dem Festplatz, auf dem Maffay spielt. Zum anderen aber wegen einer Sperrung.

Die Auwiesenbrücke, eine zentrale Verbindungsstraße in Bietigheim, ist derzeit gesperrt. Das heißt für viele Besucher, dass sich die Anreise schwieriger gestaltet. Schon ohne die 11.000 zusätzlichen Menschen, wird es derzeit auf Bietigheims Straße wegen der Umleitung voll. Staus sind an der Tagesordnung.

Zufahrt über Nadelöhr

Die sechs Parkplätze müssen nun über Umwege angefahren werden. Aus Ludwigsburg kommend empfiehlt es sich daher für Autofahrer, gar nicht erst nach Bietigheim hineinzufahren, sondern am Ortseingang beim Porsche-Hochhaus abzubiegen. Wer aus anderen Richtungen kommt, muss durch das Nadelöhr Hillerstraße zum Festgelände.

Entspannter dürfte die Anreise mit der Bahn sein. Ab Bahnhof Bietigheim sind es 15 Gehminuten bis zum Festplatz, ab Bahnhof Ellental sogar nur fünf Minuten.

Ins Schwitzen werden die Besucher wohl trotz der Sitzplätze schnell kommen. Nach aktuellen Wettervorhersagen soll es zum Konzertbeginn um 20 Uhr noch deutlich über 30 Grad haben. Beim Veranstalter will man erst die nächsten Tage abwarten und gegebenenfalls Maßnahmen zur Abkühlung in die Wege leiten. Aktuell darf ein halber Liter an Getränken mitgebracht werden.

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