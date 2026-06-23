Konzert und Sperrung Maffay kommt nach Bietigheim – das müssen Besucher beachten
Am Freitag gibt Peter Maffay in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ein Konzert. Neben der Hitze gibt es für Besucher eine weitere Herausforderung.
Am Freitag gibt Peter Maffay in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ein Konzert. Neben der Hitze gibt es für Besucher eine weitere Herausforderung.
Peter Maffay tritt am Freitagabend in Bietigheim-Bissingen auf. Zu seinem Open-Air-Konzert am Viadukt werden 11.000 Besucher erwartet. Nicht nur die vorhergesagte Hitze könnte dabei einigen zu schaffen machen – sondern auch eine Straßensperrung.