 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Kultur

  4. Ende gut, alles gut!

Konzert: Vision String Quartet Ende gut, alles gut!

Konzert: Vision String Quartet: Ende gut, alles gut!
1
Vision String Quartet Foto: Warner/Tim Klöcker

Das Vision String Quartet eröffnet im Stuttgarter Mozartsaal dieKammermusikreihe der SKS Russ.

Da sind sie endlich wieder – und doch nicht ganz. Noch bevor am Sonntagabend im Stuttgarter Mozartsaal der erste Ton der Kammermusikreihe der SKS Russ erklingt, tritt Daniel Stoll, zweiter Geiger des Vision String Quartets, vor das Publikum: Die sichtliche Verjüngung des Primarius Florian Willeitner geschuldet, den nun Adam Koch ersetzt. Diesem 25 Jahre jungen Dänen eilt ein glänzender Ruf voraus, und man hört, warum: Sein Ton ist rund, beweglich, die Phrasierung fein, sein Ohr weit geöffnet für die kammermusikalische Kommunikation. So wirft sich das Quartett hinein in die satten Farben, mit denen die elegische Klangwelt von Ernest Blochs Prélude für Streichquartett ausgekleidet ist, und es spielt keine Rolle, dass die einen dem Markenzeichen des Quartetts entsprechend auswendig spielen und der andere, kurzfristig Eingesprungene, nicht.

 

Dann aber folgt der Stolperstein. Brahms’ erster erhaltener Beitrag zur Gattung bleibt flach. Die emotionale Wucht des Eingangs-Allegros, die erschütternden Kontraste zwischen freudigem Voranstürmen und tiefer Melancholie, die wirken können wie eine auskomponierte bipolare Störung, die Energie zwischen den kleinzellig gereihten Intervallsprüngen: All dies gewinnt keine Kontur. Die Spannung fehlt, auch in der Tempo-Relation der Sätze (die Romanze ist viel zu langsam). Im Scherzo-Satz (Allegro molto moderato) ist der Trio-Zwischenteil so gut integriert, dass man, abgesehen von kurzzeitigen Stehgeiger-Momenten der Interpreten, seine Andersartigkeit kaum wahrnimmt. Die Koordination der Bögen hat Luft nach oben. Und das Ensemble wirkt hier wie ein Patchwork, die Stammbesetzung und der Primarius finden nicht zu einer überzeugenden gemeinsamen Haltung.

Aber dann! Bei Edvard Grieg wird alles nicht nur gut, sondern so aufregend, dass man sich glatt zu der These einer geistigen Verwandtschaft zwischen dem dänischen Primarius und dem norwegischen Komponisten versteigen möchte. Kaum steht das erste Mottothema im Saal, hört und spürt man das Drama. Hier haben die Kontraste Kanten, nach einigen Wacklern im Eingangssatz gewinnt das Miteinander deutlich an Präzision. Und das energetische Niveau erreicht vollkommen andere Dimensionen. Man artikuliert und gestaltet gemeinsam. Und man riskiert Extreme des Ausdrucks – etwa zwischen den perkussiven Passagen im Allegro-molto-Teil des Eingangssatzes und dem danach fast impressionistisch fließenden Seitenthema oder auch in den wilden Moll-Einbrüchen der Romanze.

Dass als Zugabe Eigenkomponiertes mit Zutaten aus Jazz, Folk, Pop und Minimal Music folgt, gehört beim Vision String Quartet zum Konzept. Hier wirkt der gemeinsame Groove bei „Copenhagen“, einem Stück aus dem jüngsten Album des Ensembles, wie ein befreites Aufatmen. Ende gut, alles gut. Die Musiker haben es und sind geschafft, das Publikum jubelt.

Weitere Themen

„Musik am 13.“: Meister an der Orgel

„Musik am 13.“ Meister an der Orgel

In der Cannstatter Reihe „Musik am 13.“ war der französische Komponist und Organist Jean-Pierre Leguay zu Gast.
Von Verena Großkreutz
Alltagskultur der Gegenwart: Warum heute alles hybrid sein soll

Alltagskultur der Gegenwart Warum heute alles hybrid sein soll

Vom „Slipperina“ bis zum hybriden Urlaub: Plötzlich soll alles zwei Dinge zugleich können oder darstellen. Was bedeutet das, ist es wirklich neu und wo liegen die Grenzen?
Von Eva-Maria Manz
Komplexe Choreographie: Agathes (Camille Rutherford) spontane Verliebtheit in ihren besten Freund Félix (Pablo Pauly) gedeiht in bedächtigen Schrittfolgen.

250 Jahre Jane Austen Neue Kinokomödie „Jane Austen und das Chaos in meinem Leben“ feiert die Kultautorin

Zum 250. Geburtstag von Jane Austen kommt eine charmante Hommage auf die Leinwand – eine Liebesgeschichte zwischen Literatur, Schreibblockaden und britischem Humor.
Von Katrin Jokic
Birgit Keils Tanzstiftung wird 30: „Mir ist die Energie einer Tänzerin geblieben“

Birgit Keils Tanzstiftung wird 30 „Mir ist die Energie einer Tänzerin geblieben“

Lebenslanges Lernen? Birgit Keil weiß, wie das geht. Die Stuttgarter Kammertänzerin war die erste deutsche Ballerina von Weltrang. Was bewegt sie aktuell?
Von Andrea Kachelrieß
Staatsgalerie Stuttgart: Abenteuer Frau – mit uns näher dran an Elvira Bach

Staatsgalerie Stuttgart Abenteuer Frau – mit uns näher dran an Elvira Bach

Mit unserer Dialogreihe „Über Kunst“ in der Staatsgalerie Stuttgart sind Sie näher dran an den Stars der Kunstszene. Gast am 28. Oktober ist Elvira Bach. Sie können dabei sein.
Von Nikolai B. Forstbauer
Das ist der Roman des Jahres: Faszinierende Irrfahrt an den dunklen Grund der Existenz

Das ist der Roman des Jahres Faszinierende Irrfahrt an den dunklen Grund der Existenz

Dorothee Elmigers Roman „Die Holländerinnen“ ist mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden. Manche Triumphe sind unauflöslich mit dem Scheitern verknüpft.
Von Stefan Kister
Stuttgart Tanzsaison: So starten Stuttgarter Ballett und Gauthier Dance in die Saison

Stuttgart Tanzsaison So starten Stuttgarter Ballett und Gauthier Dance in die Saison

Nach internationalen Gastspielen tanzen Stuttgarter Ballett und Gauthier Dance endlich auch fürs Stuttgarter Publikum. Was ist geboten? Wofür gibt es noch Tickets?
Von Andrea Kachelrieß
Marbacher Enthüllungen: Die geheimen Bildwelten des Rainer Maria Rilke

Marbacher Enthüllungen Die geheimen Bildwelten des Rainer Maria Rilke

Entdeckungen im Deutschen Literaturarchiv: Der Band „Rilke zeichnet“ führt erstmals vor Augen, was die Ausdruckskunst eines der bedeutendsten Lyriker der Moderne stimuliert hat.
Von Stefan Kister
KI macht Theater: Ist das Brecht? Oder kann das weg?

KI macht Theater Ist das Brecht? Oder kann das weg?

Im Theater Tri-Bühne führt ein Avatar als „Ich, Bertolt Brecht“ einen „Dialog mit dem Dichter“, den Darstellern und dem Publikum.
Von Petra Mostbacher-Dix
Schauspielerin Diane Keaton im Jahr 2022.

Hollywood-Ikone Diane Keaton: Ihre unvergesslichsten Filme und Rollen

Sie prägte das amerikanische Kino über fünf Jahrzehnte – nun ist Diane Keaton mit 79 Jahren gestorben. Ein Rückblick auf die Filme, die sie unsterblich gemacht haben.
Von Katrin Jokic
Weitere Artikel zu Liederhalle Konzert
 