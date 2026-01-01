Helene Fischer im Stadion, Die Toten Hosen auf dem Wasen und Katy Perry auf dem Schlossplatz: Wir haben die wichtigsten Konzertevents des Jahres 2026 in Stuttgart zusammengestellt.
01.01.2026 - 13:30 Uhr
Schlager oder Punkrock? Metal oder Deutschrap? Oldies oder Indie? Wir haben den Stuttgarter Konzertkalender des Jahres 2026 nach den interessantesten Shows durchsucht. Hier die Auswahl unserer Konzert-Highlights, bei denen für jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte, und ein kompakter Überblick über die größten und wichtigsten Konzerte, die bisher schon feststehen.