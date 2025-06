Die australische Band Press Club hat auf Instagram bekanntgegeben, dass der Auftritt an diesem Montag in Stuttgart ausfällt. Der Grund ist eine Erkrankung der Sängerin Natalie Foster: „Nat hat seit der letzten Woche mit ihrer Stimme zu kämpfen“, schreibt die Band: „Um sicher zu stellen, dass der Rest der Tour stattfinden kann, braucht sie einen Nacht Pause vom Singen.“

Kein Nachholtermin geplant, München soll stattfinden

Leider ist in Stuttgart kein Nachholtermin geplant. Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. „Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass die Show in München stattfinden kann“, schreibt die Band auf Instagram, empfiehlt Fans aber sicherheitshalber die Social-Media-Kanäle im Auge zu behalten. Der Auftritt in München (Strom) ist bereits für Dienstag, 1. Juli, geplant.

Album „To All The Ones That I Love“

Im Mai hatte die Band das Album „To All The Ones That I Love“ veröffentlicht. Obwohl es bei The Press Club längst nicht mehr so wild scheppert wie auf ihrem Debüt „Late Teen“ (2018), gelten sie immer noch als Punkrockcombo. Das könnte an Nummern wie „Champagne & Nikes“ oder „Tightrope“ liegen, mit denen die Band aus Melbourne auch ihrem vierten Album wieder einen Punkvibe verpasst. Doch der Sound von Natalie Foster und Co. ist abwechslungsreicher, das Songwriting komplexer geworden – etwa beim mit Wave-Gitarren verzierten „To All The Ones That I Love“, beim von Joy Division infizierten „Vacate“ oder wenn sich „I Am Everything“ aus einem Zwei-Akkorde-Gitarrenloop in ein vielschichtiges Alternative-Rock-Epos verwandelt.