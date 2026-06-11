Konzerte am Wochenende So viel Stuttgarter Musik steckt im Musikfestival About Pop
Am 12. und 13. Juni steigt das Musikfestival About: mit Konzerten, Workshops, Lesungen und Partys. Welche Künstlerinnen und Künstler aus Stuttgart sind dabei?
Am 12. und 13. Juni steigt das Musikfestival About: mit Konzerten, Workshops, Lesungen und Partys. Welche Künstlerinnen und Künstler aus Stuttgart sind dabei?
Am 12. und 13. Juni finden im Rahmen des Musikfestivals About Pop wieder zahlreiche Konzerte in Stuttgart statt. Bekannt sind die großen Headliner wie die Electroclash-Ikone Peaches, die gefeierten New-Wave-Revivalisten Nation of Language, das düstere New Yorker Duo Light Asylum sowie die österreichische Ausnahmeerscheinung Uche Yara. Aber was ist eigentlich mit den lokalen Künstlerinnen und Künstlern? Hier kommen unsere Konzert-Tipps mit Musik aus Stuttgart.