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  4. So viel Stuttgarter Musik steckt im Musikfestival About Pop

Konzerte am Wochenende So viel Stuttgarter Musik steckt im Musikfestival About Pop

Konzerte am Wochenende: So viel Stuttgarter Musik steckt im Musikfestival About Pop
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Die Konzerte der About Pop finden an verschiedenen Orten in ganz Stuttgart statt. Foto: Ferdinando Iannone

Am 12. und 13. Juni steigt das Musikfestival About: mit Konzerten, Workshops, Lesungen und Partys. Welche Künstlerinnen und Künstler aus Stuttgart sind dabei?

Digital Desk: Katrin Maier-Sohn (kms)

Am 12. und 13. Juni finden im Rahmen des Musikfestivals About Pop wieder zahlreiche Konzerte in Stuttgart statt. Bekannt sind die großen Headliner wie die Electroclash-Ikone Peaches, die gefeierten New-Wave-Revivalisten Nation of Language, das düstere New Yorker Duo Light Asylum sowie die österreichische Ausnahmeerscheinung Uche Yara. Aber was ist eigentlich mit den lokalen Künstlerinnen und Künstlern? Hier kommen unsere Konzert-Tipps mit Musik aus Stuttgart.

 

Siri Thiermann und Nils Edte

Siri Thiermann und Nils Edte verbinden in ihren hardwarebasierten Live-Sets Deep Techno, Ambient und experimentelle Elektronik. Zwischen improvisatorischer Offenheit und präziser Klanggestaltung entstehen atmosphärische Texturen und hypnotische Rhythmen. Die Stuttgarter Künstlerin Thiermann arbeitet mit analogen und modularen Synthesizern und komponiert zudem für Theater. Edte hat sich mit seinen Veröffentlichungen international einen Namen in der Ambient-Techno-Szene gemacht und ist Teil des Stuttgarter Labels Predawn Records.

Im Wizemann, Atelier, 12.6., 18 Uhr

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Zweifel

Die vierköpfige Band Zweifel machen eingängigen Indie-Rock mit Texten über Selbstzweifel, Beziehungen und die Suche nach Zugehörigkeit. Seit ihrer Gründung Ende 2023 hat die Band rasch Aufmerksamkeit gewonnen. 2024 gewann sie den „We Are The Future“-Festivalcontest, spielte auf dem Rebstock Festival und dem Kessel Festival und unterstützte Tripkid bei deren Homecoming-Show.

Im Wizemann, Studio, 12.6., 15.30 Uhr

Freundlich

Mit seiner EP „Außenseiter“ positioniert sich der Stuttgarter Musiker Freundlich zwischen Hip-Hop, Grunge und Pop. Seine Songs kreisen um Identität, Zugehörigkeit und das Leben zwischen verschiedenen Welten – geprägt von einer deutsch-philippinisch-amerikanischen Biografie. Zwischen Eingängigkeit und Experiment entwickelt Freundlich einen eigenständigen Sound, der durch eine markante visuelle Ästhetik aus filmischen Bildern und kräftigen Farben ergänzt wird.

Im Wizemann, Studio, 12.6., 17 Uhr

Defiance

Die Stuttgarter Hardcore-Punk-Band Defiance verbindet kompromisslose Musik mit einer klaren politischen Haltung. In ihren Songs setzt sich die 2024 gegründete Formation mit gesellschaftlicher Ungleichheit, Diskriminierung und Ausgrenzung auseinander. Ein besonderer Fokus liegt auf der Sichtbarkeit und Stärkung von Frauen in der Hardcore- und Punk-Szene – ein Anliegen, das sich sowohl in ihren Texten als auch in ihrem Engagement widerspiegelt.

Kulturbunker, 13.6., 23 Uhr

Jiska

Jiska bewegt sich musikalisch zwischen Bedroom-Soul, Dreampop und Indie-Pop. In ihren Songs verarbeitet die in Stuttgart lebende Sängerin und Songwriterin persönliche Beobachtungen und Alltagserfahrungen. Mit ihrem Debütalbum „Socially Awkward“ (2025) öffnet sie ihren Sound stärker in Richtung Pop und experimenteller Arrangements.

Helene P., 13.6., 17 Uhr

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Jonas Bolle

Der Stuttgarter Künstler Jonas Bolle verbindet in seinen Soloprojekten Gitarrensongs mit elektronischen Klängen und deutschsprachigen Texten. Zwischen Songwriting und Klangexperiment entwickelt er einen eigenständigen musikalischen Ansatz. Bei seinen Konzerten tritt Bolle meist allein mit Gitarre, Sampler, Drum-Machine und Klarinette auf.

Ratzer–Records & Beer, 13.6., 14.30 Uhr

Thary

Thary ist im Stuttgarter Untergrund längst bekannt und baut mit seinen Live-Shows zunehmend auch überregional Präsenz auf. Klanglich unbeschwert, inhaltlich reflektiert, verbinden seine Songs Leichtigkeit mit Themen wie Verantwortung, persönlichem Wachstum, Liebe und Erwachsenwerden. Er macht Hip-Hop mit Einflüssen aus RnB, Pop und Indie.

Mein Schlossplatz, 13.6., 17.45 Uhr

Ildikó

Newcomer-Talent Ildikó macht Rap und verbindet in ihren Songs unterschiedlichste Stilrichtungen. Mit Rollenwechseln, Humor und klarer Haltung bewegt sie sich zwischen persönlichen Geschichten, Feminismus und Empowerment. Gemeinsam mit Produzent Ianek entstehen experimentierfreudige Tracks, die alle eine eigene Geschichte erzählen.

Sunny High, 13.6., 20.45 Uhr

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Fraiser

Fraiser aka Franziska ist seit Jahren Teil der Stuttgarter Szene - ob als DJ oder als eine der Macherinnen der House-Partyreihe „Future Sensations“. Sie spielt am liebsten House mit originellen Basslines und variationsreichen Elementen. Ihr Genre-Repertoire umfasst neben Deep und Dub House, auch Elemente aus Acid und Garage

Stadtpalais, 13.6., 22 Uhr

Weitere Stuttgarter Künstlerinnen und Künstler, die bei der About Pop auftreten: Nessel, Violet, Für Nichts Nach Bonn, Endstation Sanifair, Mausi G., Kleinstadt, Tender Buttons, Svumato, Anina, Felix, Yoshi Nardo

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