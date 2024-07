In Stuttgart geht die Fußball-EM direkt in den Konzert-Sommer über. Der beginnt mit den Konzerten von Peter Maffay und AC/DC auf dem Cannstatter Wasen. Bei den Vorbereitungen wird ein riesiger Aufwand betrieben.

Carolin Klinger 11.07.2024 - 15:08 Uhr

Gleich zwei Bühnen werden aktuell auf dem Cannstatter Wasen aufgebaut, denn Peter Maffay und AC/DC geben sich sozusagen die Klinke in die Hand. Zuerst können die Fans den Deutschrocker Maffay an zwei Abenden kommenden Montag und Dienstag (15. und 16. Juni) erleben und von ihm Abschied nehmen. Denn mit der „Farewell“-Tour sagt der Tabaluga-Erfinder den großen Bühnen Lebewohl. In Zukunft will er mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen, vor allem mit seiner kleinen Tochter Anouk. Doch auch seine Abschiedstournee bietet ihm die Möglichkeit für Familienzeit: Sein 20-jähriger Sohn Yaris ist mit dabei und stellt seine ersten eigenen Songs vor. Einlass am Cannstatter Wasen ist um 17.30 Uhr, Konzertbeginn um 19.30 Uhr.