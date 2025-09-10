Seltene Chance für Fans: Die kalifornische Metalband spielt 2026 zwei Konzerte in Deutschland. Wer dabei sein möchte, sollte sich schon bald um Tickets bemühen.
10.09.2025 - 12:44 Uhr
Die US-Metalband System Of A Down kommt 2026 für zwei ihrer seltenen Europa-Konzerte nach Berlin und Düsseldorf. In der Hauptstadt spielen die Kalifornier am 8. Juli im Olympiastadion, zwei Tage später ist ein Auftritt im neuen Open-Air-Park in Düsseldorf geplant (10. Juli). Der Vorverkauf startet bereits am 19. September, wie der Veranstalter Live Nation ankündigte.