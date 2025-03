Die Reihe kostenloser Open-Air-Konzerte in Kornwestheim wird auch diesen Sommer stattfinden. Warum noch nicht klar ist, ob das auch 2026 so sein wird und was der Veranstalter sagt.

Frank Ruppert 20.03.2025 - 12:00 Uhr

Gute Nachrichten für Rockfans in der Region. Die Reihe „Kornwestheim rockt“ wird auch 2025 wieder stattfinden. Auf dem Marktplatz werden von 29. Juli an wieder Tributebands kostenlose Konzerte geben. Diesmal sind mit dabei The Jack (AC/DC), Viva La Vida (Coldplay), Bounce (Bon Jovi), Die Toten Ärzte (Tote Hosen und Die Ärzte) und Dancing Dream (ABBA).