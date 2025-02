Jetzt gibt es Gewissheit: Mit ihrem frisch bei den Grammys prämierten Album «Cowboy Carter» geht Beyoncé auf Tour. Für Fans in Deutschland gibt es aber eine schlechte Nachricht.

dpa 03.02.2025 - 11:15 Uhr

Berlin - Nach einer rätselhaften Ankündigung gibt es jetzt mehr Details: US-Popstar Beyoncé geht in diesem Jahr auf Tournee durch die USA und Europa. Die Tour zum Erfolgsalbum "Cowboy Carter" (2024) führt in sieben US-Städte, wie die Musikerin auf ihrem Instagram-Kanal ankündigte. Europäische Fans müssen auf Karten für die Shows in Paris und London hoffen. Deutschland steht zunächst einmal nicht auf dem Programm. Die genauen Termine für die Konzerte nannte die Sängerin nicht.