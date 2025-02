Vor mehr als 20 Jahren startete die Sängerin und Pianistin Norah Jones mit großen Hoffnungen ins Musikbusiness. Es folgen zehn Alben und zehn Grammys. Nun kommt sie nach Deutschland.

dpa 17.02.2025 - 10:28 Uhr

Hamburg/Düsseldorf - Die Sängerin und Songwriterin Norah Jones ("Come Away With Me") kommt in diesem Jahr für zwei Konzerte auch nach Deutschland. Sie werde am 16. Juli im Hamburger Stadtpark und am 17. Juli in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle spielen, teilte der Veranstalter Live Nation mit. Die Auftritte plant die New Yorkerin im Rahmen ihrer Visions-Tour.