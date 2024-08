Die britische Sängerin Adele hat am Freitag das erste von zehn Konzerten in der eigens für sie errichteten Arena in München gegeben: Bilder, Setlist und Kritik von der Auftaktshow.

Ein Feuerwerk lässt den Himmel über München leuchten, als Adele in „Rolling in the Deep“ vom Feuer erzählt, das in ihrem Herzen entfacht wurde. 74 000 Fans, die immer noch von dem kurzen, aber heftigen Regenschauer unmittelbar vor der Show durchnässt sind, singen lauthals den Refrain mit. Über ihren Köpfen explodieren Raketen und vor ihnen sind auf einer unfassbar breiten Videoleinwand zahllose Bildschirme zu sehen, die die Sängerin zeigen, die sich nach gut zwei Stunden von dem Publikum in München verabschiedet.

Die Arena sieht nach Science-Fiction aus

Wow, was für eine Show! Die 36-jährige Britin hat für die erste der zehn Shows auf dem Münchner Messegelände – den einzigen in Europa – einiges aufgefahren. Die Bühne verwandelt sich mal in eine riesige Papierrolle, mal in eine Küstenlandschaft mit Leuchttürmen. Ein hunderte Meter langer Steg läuft rund durch die Arena, die extra für die Shows gebaut wurde und die schwarz-monolythisch wie ein Science-Fiction-Monument wirkt. Es gibt Feuerfontänen, zischende Qualmwolken und Konfettiregen. Und bei „Hometown Glory“, „Love in the Dark“, „Set Fire to the Rain“ und dem James-Bond-Song „Skyfall“ taucht auf dem Laufsteg aus dem Nichts plötzlich ein komplettes Streichorchester aus der Versenkung auf.

Barbra Streisand des 21. Jahrhunderts

Dass Adele eine Sängerin mit einer einzigartigen Stimme ist, dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben. Dass sie aber auch eine großartige Entertainerin ist, dürfte den einen oder anderen noch überraschen. Mit wunderbar britischen Humor macht sie sich gerne auch über sich selbst lustig. „Wie findet ihr eigentlich meine riesige Videowand“, fragt sie zum Beispiel einmal, „die wollte ich vor allem deshalb haben, dass ihr mein rotes verschwitztes Gesicht auch immer in Großaufnahme sehen könnt.“

Adele wirkt an diesem Abend wie eine Mischung aus „The Marvelous Mrs. Maisel“, Emma Thompson und Keira Kneightley, wie eine Barbra Streisand des 21. Jahrhundert, sieht in ihrem dunkelblauen schulterfreien Kleid, das sie den ganzen Abend über trägt, umwerfend aus. Mal gibt sie Tipps, wie man sich gepflegt betrinkt, ohne einen Kater zu bekommen. Mal verrät sie, dass sie es zwar genossen habe, beim Halfinal-Sieg Englands gegen die Niederlande im Stadion in Dortmund gewesen zu sein, sie aber nichts vom Spiel mitbekommen habe, weil ihre Augen so schlecht sind, dass sie nie den Ball gesehen hätte. Mal fordert sie die Kameras auf, ein schwules Paar in der ersten Reihe zu zeigen, das die Show zum Anlass genommen hat, sich nach 17 Jahren zu verloben. Mal holt sie den schüchternen siebenjährigen Dion aus Stuttgart auf die Bühne, der mit seinem blassblauen Blazer zum heimlichen Star des Abends wird.

Die Krönung des Superlativ-Sommers

Tatsächlich krönt Adele diesen an Superlativ-Events nicht armen Sommer mit Taylor Swift, Coldplay, Pink, Bruce Springsteen oder AC/DC mit einem großartigen Spektakel zu krönen, das nur manchmal bei den Videos etwas zu dick aufträgt und einen das eigentliche Geschehen auf der Bühne übersehen lässt. Denn in München-Riem wird in diesem Sommer das Oktoberfest im August gefeiert. Dort ist nicht nur die Adele-Arena, sondern auch ein ganzer Themenpark entstanden: die „Adele World“.

Und wer glaubte, Adele würde bei den zehn Shows in München einfach auf das Programm zurückgreifen, das sie seit November 2018 bei ihrer „Weekend with Adele“-Residency im Colosseum-Theater im Caesar’s Palace in Las Vegas spielt, wird positiv überrascht. Die Show bietet eine ganz eigene wunderbare Dramaturgie, bei der sich Balladen wie „Easy on Me“ und Rocker wie „Rumour Has It“ immer wieder abwechseln. Zum ersten Mal seit sieben Jahren spielt sie den Song „Chasing Pavements“, und als emotionaler Höhepunkt des Auftritts am Freitagabend erweist sich kurz vor Schluss „Someone Like You“. Als sie den Song von ihrem Album „21“ als das Lied ankündigt, das ihr Leben für immer verändert habe, ist sie nicht die einzige in der Arena, die Tränen in den Augen hat.

Adele in München: Setlist vom Auftaktkonzert am 2. August

Hello Rumour Has It I Drink Wine Water Under the Bridge Easy on Me One and Only I’ll Be Waiting Oh My God Send My Love (to Your New Lover) Hometown Glory Love in the Dark Make You Feel My Love Chasing Pavements All I Ask Skyfall Set Fire to the Rain Hold On When We Were Young Someone Like You Rolling in the Deep

Adele in München

Weitere Konzerte sind am 3., 9., 10., 14., 16., 23., 24., 30. und 31. August geplant. Es sind noch wenige Tickets verfügbar.