Die aus TV und Radio bekannte Liedermacherin und Psychologin Sarah Straub kommt für eine besondere Konzertlesung nach Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg).

Dem Thema Demenz eine Bühne geben – das möchte die Demenz-Expertin Sarah Straub mit ihren Konzertlesungen zu ihrem Buch „Lebensmut trotz(t) Demenz“ erreichen. Sie erzählt darin berührende Begegnungen mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Und diese Geschichten bringt sie nun auf die Bühne: In einem Live-Programm, das laut der Ankündigung berührt, informiert und aufklärt. Am Freitag, 15. Mai, macht sie um 19 Uhr Station in der Gemeindehalle in Kirchheim am Neckar. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 16 Euro.

Mit Feingefühl verknüpft die Autorin und Liedermacherin bei ihren Konzertlesungen wissenschaftliche Erkenntnisse über Demenz mit Musik, die unter die Haut geht. Seit Jahren steht Sarah Straub mit ihrem Namen für eine couragierte Perspektive im Umgang mit der belastenden Erkrankung, die sie glaubwürdig und auf unterhaltsame Art in den Mittelpunkt der Gesellschaft rückt – mit einer Leichtigkeit, die die Gäste ihrer Veranstaltungen oftmals erstaunt aufhorchen lässt.

Solidarität und Nächstenliebe von großer Bedeutung

Sarah Straub möchte ihre Zuhörerschaft darin bestärken, lebensbejahend mit dem Thema Demenz umzugehen. Denn die promovierte Diplom-Psychologin glaubt von ganzen Herzen an ein gutes Leben mit der Erkrankung, wenn sie durch Solidarität, Zusammenhalt und Nächstenliebe getragen wird.

Auf diese Weise sind ihre Auftritte laut der Ankündigung immer auch eine praktische Orientierungshilfe, wenn es darum geht, Menschen, die an Demenz erkrankt sind, in dieser herausfordernden Zeit liebevoll zu begleiten und neu zu entdecken. Dennoch: Der Umgang mit Demenz erfordert Mut.

Sarah Straub leitet eine Demenz-Sprechstunde am Universitätsklinikum Ulm und klärt mit Fachvorträgen auch über ihr Spezialgebiet auf, die Frontotemporale Demenz. Die Liedermacherin hat zudem sechs Alben veröffentlicht und war musikalische Partnerin des Musikers Konstantin Wecker.