Die aus TV und Radio bekannte Liedermacherin und Psychologin Sarah Straub kommt für eine besondere Konzertlesung nach Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg).
12.05.2026 - 05:00 Uhr
Dem Thema Demenz eine Bühne geben – das möchte die Demenz-Expertin Sarah Straub mit ihren Konzertlesungen zu ihrem Buch „Lebensmut trotz(t) Demenz“ erreichen. Sie erzählt darin berührende Begegnungen mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Und diese Geschichten bringt sie nun auf die Bühne: In einem Live-Programm, das laut der Ankündigung berührt, informiert und aufklärt. Am Freitag, 15. Mai, macht sie um 19 Uhr Station in der Gemeindehalle in Kirchheim am Neckar. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 16 Euro.