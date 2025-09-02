Positiv fällt das Fazit von „Kornwestheim rockt“ in diesem Jahr aus. Wie es 2026 weitergeht, ist unklar. Veranstalter Leichtle geht vom Ende aus, lässt aber ein Hintertürchen offen.
02.09.2025 - 14:00 Uhr
Zum wohl letzten Mal hat Johannes Leichtle mit seiner Firma Eventkartell im August die Reihe „Kornwestheim rockt“ veranstaltet. Für nächstes Jahr hat die Stadtverwaltung die Events auf dem Marktplatz erstmals öffentlich ausgeschrieben. Die Idee: Die Stadt will auch kommendes Jahr eine kostenlose Konzertreihe, aber nicht mehr so viel Geld zuschießen. Leichtle hat keine Bewerbung eingereicht.