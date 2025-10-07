Die Stadtverwaltung Kornwestheims (Kreis Ludwigsburg) hat für eine Neuausrichtung von „Kornwestheim rockt“ erst eine Niederlage einstecken müssen, dann aber neue Veranstalter gefunden.

Nun steht fest, wer die Veranstaltungsreihe „Kornwestheim rockt“ ab kommendem Jahr organisieren soll. Dabei handelt es sich um alte Bekannte in der Stadt. Die Konzertreihe, die seit 2017 jeden Sommer Coverbands auf den Marktplatz bringt, wollte das Rathaus in der bisherigen Form nicht mehr finanzieren.

Mehr als 10 000 Euro hätten die Konzerte, die Johannes Leichtle organisierte, gekostet, erklärte Finanzbürgermeisterin Martina Koch-Haßdenteufel. Die Stadt will künftig nur noch 10 000 Euro ausgeben und hatte deswegen neu ausgeschrieben.

Nun steht fest, dass die Ausschreibung keinen Bewerber anlockte. Deshalb war die Stadt gezielt auf „Veranstaltungsunternehmen“ zugegangen und hat daraufhin zwei Bewerbungen bekommen.

Wird es auch den neuen Veranstaltern gelingen die Massen anzuziehen? Foto: Avanti/Ralf Poller

Den Zuschlag soll die Firma von Markus Wahsner und Marcel Demirok aus Kornwestheim bekommen. Die gehört unter anderem zum Veranstalterteam des Stadtfests und der Musiknacht.

Am Donnerstag soll der Verwaltungs- und Finanzausschuss in Kornwestheim den Plan der Stadtverwaltung absegnen. Aus der Vorlage für den Ausschuss geht nicht hervor, wie das genaue Konzept der Konzerte aussehen wird und auch der Name ist noch nicht bekannt. Nach Informationen dieser Zeitung hat sich Johannes Leichtle nämlich die Marke „Kornwestheim rockt“ gesichert.