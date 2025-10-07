Die Stadtverwaltung Kornwestheims (Kreis Ludwigsburg) hat für eine Neuausrichtung von „Kornwestheim rockt“ erst eine Niederlage einstecken müssen, dann aber neue Veranstalter gefunden.
07.10.2025 - 13:00 Uhr
Nun steht fest, wer die Veranstaltungsreihe „Kornwestheim rockt“ ab kommendem Jahr organisieren soll. Dabei handelt es sich um alte Bekannte in der Stadt. Die Konzertreihe, die seit 2017 jeden Sommer Coverbands auf den Marktplatz bringt, wollte das Rathaus in der bisherigen Form nicht mehr finanzieren.