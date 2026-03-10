Die Krise in der Automobilindustrie gepaart mit Stellenabbau und Sparzwängen, die Zollpolitik der USA sowie die fehlenden Gewerbesteuereinnahmen sorgen auch im Stuttgarter Rathaus immer wieder für Sorgenfalten. „Es ist notwendig, sich in der neuen multipolaren Weltordnung zu positionieren“, sagt Frédéric Stephan, Leiter der Abteilung Außenbeziehungen der Stadt Stuttgart. „Kommunen müssen verstärkt internationaler agieren, gerade Stuttgart als starker Wirtschafts-, Forschungs- und Wissenschaftsstandort.“ Und deshalb ist vor allem der asiatisch-pazifische Raum in den Fokus gerückt.