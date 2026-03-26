Auf seinem rasanten Wachstumskurs geht Deutschlands Rüstungsprimus Rheinmetall im Ausland immer wieder Partnerschaften ein, so werden in Italien mit Leonardo Panzer gebaut. Nun ist Spanien dran.
26.03.2026 - 13:02 Uhr
Düsseldorf/Madrid - Für den Bau von Militär-Lastwagen und anderen Rüstungsgütern sucht Deutschlands größte Waffenschmiede Rheinmetall den Schulterschluss mit dem spanischen Technologiekonzern Indra. Rheinmetall-Chef Armin Papperger und Indra-Chef Ángel Escribano unterzeichneten in Düsseldorf eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) für eine Zusammenarbeit.