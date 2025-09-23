 
  2. Baden-Württemberg

Kooperationsabkommen Wie Donald Trump der Uni Heidelberg hilft

1
Die Uni Harvard gehört zum Besten, was die USA an Bildung zu bieten haben. Foto: Charles Krupa/AP/dpa

Junge Wissenschaftler aus den USA sollen im Südwesten ein akademisches zu Hause finden. Beide Unis zusammen wollen um Drittmittel werben.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Donald Trump ist nicht alleine dafür verantwortlich, dass die Universitäten Harvard und Heidelberg ein umfangreiches Kooperationsabkommen unterzeichnet haben. Aber er hat die Verhandlungen massiv beschleunigt. „Wir waren schon in Gesprächen“, sagt Frauke Melchior, die Rektorin der Heidelberger Uni, dann habe der US-Präsident die Attacken auf die Wissenschaft verstärkt. „Das hat wie ein Katalysator gewirkt“, sagt die Molekularbiologin.

 

Umfangreiche Zusammenarbeit geplant

Es sind vor allem junge Wissenschaftler, die nun in einer Art Sofortmaßnahme das Angebot erhalten sollen, künftig im Südwesten ihr akademisches zu Hause zu finden. Zumindest für ein bis zwei Jahre. Dabei sollen sie mithelfen, die umfangreiche Kooperation der baden-württembergischen Exzellenzuniversität mit der amerikanischen Spitzenuniversität auf ein solides Fundament zu stellen. Dass Harvard als Ganzes und nicht nur mit einzelnen Instituten mit einer ausländischen Universität zusammen kooperiert, gab es bisher nur im kanadischen Toronto und dem britischen Cambridge. Heidelberg ist die erste Adresse in der EU.

Kabinett gibt grünes Licht

Das Kabinett von Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat am Dienstag sein finales Placet gegeben, um die Zusammenarbeit zu fördern. Gemeinsam werde man nun auch Drittmittel und Fördergelder einwerben, sagt Melchior. „Wir können uns keinen besseren Partner vorstellen“. Neben einem „Forschungs-Boost“ könne es nun zu einem „Innovations-Boost“ kommen.

Wissenschaftsministerin Petra Olschowski erklärte, dass es bei dieser Zusammenarbeit nicht um die Abwerbung von Wissenschaftlern, sondern um „echte Kooperation gehe“. Parallel zu dem Programm mit Harvard werde allerdings auch noch um gestandene Professoren geworben, die nach Baden-Württemberg kommen sollen.

