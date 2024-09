Werden in der von der DRF-Luftrettung betriebenen Koordinierungsstelle für Intensivtransporte Mitarbeiter ohne die verlangte Qualifikation eingesetzt? Das wird jetzt offiziell untersucht.

Andreas Müller 23.09.2024 - 16:05 Uhr

Auf die Zentrale Koordinierungsstelle für Intensivtransporte (ZKS) muss unbedingt Verlass sein. Die von der DRF Luftrettung betriebene Einrichtung am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden ist schließlich für die Rettung von Menschenleben zuständig: Landesweit steuert sie, auch für das Deutsche Rote Kreuz, den Einsatz von Rettungsmitteln am Boden und in der Luft. Wenn sich ein Patient in akuter Lebensgefahr befindet oder eine Patientin dringend in ein Spezialkrankenhaus verlegt werden muss, organisiert die ganzjährig rund um die Uhr besetzte ZKS einen Hubschrauber oder einen Rettungswagen.