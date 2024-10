Nahe der israelischen Botschaft in Kopenhagen hat es nach Polizeiangaben zwei Explosionen gegeben. Es sei niemand verletzt worden, teilte die dänische Polizei mit. Es sei „zu früh“, um zu sagen, ob eine Verbindung zur Botschaft besteht.

red/AFP 02.10.2024 - 08:20 Uhr

