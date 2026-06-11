Das Noma in Kopenhagen gilt als eines der besten Restaurants der Welt. Doch Ex-Chefkoch Redzepi soll seine Mitarbeiter gedemütigt und geschlagen haben. Trotzdem macht er jetzt in neuer Rolle weiter.
11.06.2026 - 10:37 Uhr
Kopenhagen - Nach seinem Rücktritt als Küchenchef im März kehrt René Redzepi in neuer Funktion in das dänische Spitzenrestaurant Noma zurück. Wenn der Gourmettempel im August wieder permanent in Kopenhagen öffnet, bekomme Redzepi den Titel des Kreativ-Direktors, berichtete die dänische Zeitung "Børsen". Auch seine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen behalte er, hieß es.