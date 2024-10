Wahlen in den USA: Präsident Biden hat schon abgestimmt

In den USA kann man schon vor dem eigentlichen Wahltag am 5. November im Wahllokal seine Stimme abgeben. Das nutzt auch der wohl prominenteste Wähler.

dpa 28.10.2024 - 18:09 Uhr

Washington/Wilmington - Rund eine Woche vor der US-Wahl hat Präsident Joe Biden seine Stimme bereits abgegeben. Der 81-Jährige stimmte in einem Wahllokal in seinem Heimat-Bundesstaat Delaware ab.