Bäume auf Privatgrund, mitten in Weinbergen, werden in Fellbach gezielt zerstört. Der ökologische Schaden ist groß. Sorgt jetzt eine Belohnung für Hinweise auf den Täter?

Felix Mahler 29.06.2025 - 16:51 Uhr

Die Serie von Baumfreveln in Fellbach reißt nicht ab. Nahezu täglich werden neue Schäden bekannt – zuletzt am vergangenen Wochenende, als Mandelbäume und Birken am Kappelberg massiv beschädigt wurden. Auch ein angesägter Baum auf der Strecke in Richtung Waiblingen wurde festgestellt, teilt die Stadt auf Nachfrage mit. Ob ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht, ist bislang unklar. Seit dem Wochenende sei es allerdings ruhig geblieben, teilte das Polizeipräsidium Aalen auf Anfrage mit.