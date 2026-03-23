Erzürnte Meeresriesen attackieren Walfänger und versenken Schiffe: Seit dem Roman «Moby Dick» ist diese Vorstellung verbreitet. In modernen Zeiten wurden solche Rammstöße nie beobachtet - bis jetzt.
St Andrews - "Moby Dick", der im gleichnamigen Roman das Schiff "Pequod" rammt und versenkt, ist ein weißer Pottwal. Forschern sind nun Aufnahmen davon geglückt, dass Tiere dieser Art tatsächlich mit dem Kopf gezielt Dinge rammen - im beobachteten Fall Artgenossen. Das Verhalten sei damit erstmals dokumentiert und systematisch beschrieben.