Wie lässt sich die Altstadt von Leonberg attraktiver machen? Die Ideen der Kandidatinnen und Kandidaten für die anstehende OB-Wahl sehen ganz unterschiedlich aus.
Wie kann die historische Altstadt Leonbergs attraktiver werden, wie dort der Handel gestärkt werden? Seit Jahren gibt es Diskussionen, ob eine Verlegung des Wochenmarkts an den Samstagen von der Steinstraße in die Altstadt Sinn haben würde, um dieser schmucken Ecke Leonbergs mehr Leben einzuhauchen. Es sind Themen, die auch bei der Gesprächsrunde unserer Zeitung in dem zum Bersten gefüllten großen Saal der Stadthalle angesprochen wurden. Themen, bei denen sich natürlich auch die drei eingeladenen Kandidatinnen und Kandidaten, die zur Oberbürgermeisterwahl am 28. September antreten, positionieren und beim Publikum punkten wollten.