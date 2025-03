Das Geheimnis ist gelüftet: Weltmeister Tadej Pogačar wird erstmals bei Paris-Roubaix antreten. Ein Sieg in der «Hölle des Nordens» ist allerdings nur ein Teil eines größeren Plans.

dpa 26.03.2025 - 10:13 Uhr

Roubaix - Radsport-Star Tadej Pogačar wird erstmals den berüchtigten Kopfsteinpflaster-Klassiker Paris-Roubaix fahren. Das gab das UAE-Team des Weltmeisters bekannt. Demnach wird der Slowene sowohl den E3 Preis am Freitag und Gent-Wevelgem am Sonntag auslassen, um sich auf die Flandern-Rundfahrt am 6. April und die "Hölle des Nordens" eine Woche später zu konzentrieren.