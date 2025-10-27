Die GenZ macht alles anders? Von wegen! Was die Mode betrifft, macht die GenZ vor allem eines: kopieren und neu interpretieren. Auch in Stuttgart breiten sich die Trends aus.
Glitzernde Tops, tiefsitzende Jeans, bauchfreie Shirts, metallische Materialien und auffällige Accessoires – die vor der Jahrtausendwende Geborenen unter euch, haben all das schonmal gesehen. Die Gen Z holt die eigentlich verbannten Kleidungsstücke wieder aus dem Schrank (der großen Schwester) und gibt dem Kopieren einen eigenen Namen: Y2K-Trend. Dieser flutet seit Monaten Social Media – und ist mittlerweile auch im Kessel angekommen.