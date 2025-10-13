Die Korallenriffe sind fast verloren, der Amazonas wankt: Forscher warnen vor Domino-Effekten, die unser Leben und die Natur unumkehrbar verändern könnten.
13.10.2025 - 13:42 Uhr
Das terrestrische Klima basiert auf einem sehr fragilen Gleichgewicht: Unzählige Rückkopplungen und Wechselwirkungen sorgen dafür, dass das Erdklima in den letzten Jahrtausenden nur wenig schwankte. Das wiederum ermöglichte überhaupt erst die Entstehung der menschlichen Zivilisation, so wie wir seit in geschichtlichen Dimensionen kennen.