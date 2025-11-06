Die Café-Fee Andrea Tramer musste aus der Korber Ortsmitte ausziehen – und eröffnet am Wochenende in der Neuen Kelter ihr neues Domizil.
06.11.2025 - 12:00 Uhr
Viele Menschen in der Region Stuttgart kennen sie durch ihr mobiles Café, von dem aus sie etwa auf dem Waiblinger Rosenmarkt, bei der Oldtimer-Rallye oder anderen attraktiven Events mit ebenso attraktiven Kaffeevariationen die Anhänger des schwarzen, wachhaltenden Getränks lockt. In der Winterzeit jedoch hatte Andrea Tramer auch ihr festes Domizil – und zwar in ihrem Atelier in der Winnender Straße in Korb.