Bei goldenem Oktoberwetter feiern Hunderte in Korb Kirbe, Krämermarkt und verkaufsoffenen Sonntag. Bürgermeister Motschenbacher lobt das Engagement des BDS und der Geschäfte.

Strahlende Gesichter, volle Gassen und goldener Sonnenschein – die Korber Kirbe hat am Sonntag gezeigt, dass die Gemeinde feiern kann. „Ein großartiges Engagement vom Bund der Selbstständigen und von allen, die hier mitmachen“, sagte Bürgermeister Markus Motschenbacher, der an diesem Tag auch in den geöffneten Geschäften vorbeischaute.

Bunte Vielfalt und Genuss auf dem Korber Krämermarkt Zwischen Rathaus und Seeplatz herrschte reges Treiben: Marktstände, Buden und Essensstände säumten die Wege und sorgten für eine bunte Mischung. Es duftete nach Waffeln und Würstchen, nach preisgekrönten Maultaschen, Schweizer Bergkäse, Langos, frischem Obst, Gemüse – und natürlich nach Wein von Winzern aus Korb und der Umgebung. Rund 30 Schausteller und Marktbeschicker schufen gemeinsam mit zahlreichen Betrieben eine lebendige Atmosphäre beim Krämermarkt.

Parallel dazu luden etwa drei Dutzend Korber Geschäfte beim verkaufsoffenen Sonntag zum Bummeln und Stöbern ein. Familien schlenderten vorbei an Kinderkarussell und Hüpfburgen, andere verweilten an den Ständen lokaler Betriebe oder tauschten sich bei einem Glas Wein aus.

Volle Gassen auf dem Krämermarkt. Foto: Gottfried Stoppel

Ein beliebter Anziehungspunkt waren auch die Schafe der IG „Beweidung Weinberge“, mit denen die Initiative auf ihre Arbeit aufmerksam machte.

Am Ende zählte vor allem eins: gemeinsam feiern, lachen und den goldenen Oktober genießen. Denn ob in Rommelshausen oder in Korb – die Freude am Miteinander war überall zu spüren.

