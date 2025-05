Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben mehrere ballistische Raketen abgefeuert. Der Generalstab in Seoul erklärte, es sei der Start von „mehreren Arten ballistischer Kurzstrecken-Raketen“ festgestellt worden.

red/AFP 08.05.2025 - 07:40 Uhr

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben am Donnerstagmorgen mehrere ballistische Raketen abgefeuert. Der Generalstab in Seoul erklärte, es sei der Start von „mehreren Arten ballistischer Kurzstrecken-Raketen“ festgestellt worden. Die Geschosse seien in etwa „zwischen 8.10 Uhr (Ortszeit, 1.10 Uhr MESZ) und 9.20 Uhr aus dem Gebiet Wonsan in Nordkorea abgefeuert worden“. Unterdessen äußerten die USA im UN-Sicherheitsrat scharfe Kritik an Russland wegen dessen Unterstützung für Nordkorea.