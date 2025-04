Koreanisches Kino hat in den letzten Jahrzehnten einen beeindruckenden Aufstieg erlebt. Was einst ein Geheimtipp für Cineastinnen und Cineasten war, ist heute fester Bestandteil internationaler Filmfestivals – und spätestens seit „Parasite“ auch im Mainstream angekommen. Regisseure wie Bong Joon-ho oder Park Chan-wook haben mit stilistisch wie inhaltlich herausragenden Filmen neue Maßstäbe gesetzt. Dabei reicht die Bandbreite von intensiven Thrillern bis zu leisen Dramen über Familie, Schuld und Erinnerung.

Diese Liste stellt zehn der besten koreanischen Filme vor, die nicht nur in Südkorea, sondern auch weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt haben.

Oldboy (2003)

Ein Mann wird 15 Jahre lang ohne erkennbaren Grund gefangen gehalten – und plötzlich freigelassen. Was folgt, ist ein Rachefeldzug voller Gewalt und überraschender Wendungen. Regisseur Park Chan-wook verbindet in „Oldboy“ eine komplexe Handlung mit visuell eindrucksvollen Szenen. Die ikonische Flurkampfszene und der düstere Twist am Ende machten den Film zum Klassiker des koreanischen Kinos.

Die Taschendiebin (2016)

In den 1930er Jahren, während der japanischen Besatzung Koreas, versucht ein Trickbetrüger mit Hilfe einer jungen Taschendiebin eine reiche Erbin zu täuschen. Doch die Beziehungen zwischen den Figuren sind komplizierter als gedacht. „Die Taschendiebin“ ist ein vielschichtiger Thriller mit erotischen Elementen, exquisiter Bildsprache und überraschenden Perspektivwechseln – ebenfalls von Park Chan-wook.

A Taxi Driver (2017)

Basierend auf wahren Begebenheiten erzählt dieser Film die Geschichte eines Taxifahrers, der einen deutschen Journalisten während des Gwangju-Aufstands 1980 begleitet. In der Hauptrolle überzeugt Song Kang-ho, bekannt aus „Parasite“. „A Taxi Driver“ verbindet politische Geschichte mit persönlichem Drama – bewegend und spannend zugleich.

Past Lives – In einem anderen Leben (2023)

Zwei Menschen, die sich als Kinder nahe standen, treffen sich Jahre später in New York wieder. „Past Lives“ ist ein leises, poetisches Drama über verpasste Chancen, kulturelle Identität und die Frage, was hätte sein können. Celine Song inszeniert mit großer Zurückhaltung – und trifft mitten ins Herz.

Joint Security Area (2000)

Ein mysteriöser Schusswechsel an der innerkoreanischen Grenze führt zu Ermittlungen, bei denen mehr als nur politische Spannungen zutage treten. Park Chan-wooks früher Film zeigt, wie menschliche Beziehungen selbst im militärischen Ausnahmezustand entstehen können – und wie tragisch sie enden.

Mother (2009)

Eine Mutter kämpft verzweifelt darum, die Unschuld ihres geistig behinderten Sohnes zu beweisen, der wegen Mordes verhaftet wurde. „Mother“ ist ein intensiver Psychothriller von Bong Joon-ho, der sich tief in die emotionale Welt seiner Hauptfigur gräbt. Herausragend ist die Leistung von Kim Hye-ja in der Titelrolle.

Poetry (2010)

Eine ältere Frau beginnt, Gedichte zu schreiben, während sie mit der Alzheimer-Diagnose und einem familiären Skandal konfrontiert ist. Regisseur Lee Chang-dong erzählt mit stiller Kraft von Schönheit, Schuld und Vergänglichkeit. „Poetry“ ist ein Film, der nachhallt – ruhig, aber tief bewegend.

Frühling, Sommer, Herbst, Winter… und Frühling (2003)

Ein buddhistisches Kloster auf einem See bildet den Schauplatz dieses symbolträchtigen Films von Kim Ki-duk. Über mehrere Lebensabschnitte hinweg begleitet die Kamera einen Mönch und seinen Schüler – ein meditativer Film über Leben, Reue und Erneuerung, mit Bildern von fast hypnotischer Schönheit.

Memories of Murder (2003)

In einem kleinen Ort werden in den 1980er Jahren mehrere Frauen ermordet – die Polizei tappt im Dunkeln. Basierend auf einem wahren Fall inszeniert Bong Joon-ho einen atmosphärischen Krimi, der zwischen düsterem Humor und tiefem Ernst changiert. „Memories of Murder“ gilt als Meilenstein des modernen koreanischen Kinos.

Parasite (2019)

Eine arme Familie schleust sich schrittweise in den Haushalt einer wohlhabenden Familie ein – mit unerwarteten Folgen. „Parasite“ ist Gesellschaftssatire, Thriller und Tragikomödie zugleich. Regisseur Bong Joon-ho gewann dafür als erster Koreaner den Oscar für den besten Film. Ein Werk, das Fragen nach sozialer Ungleichheit auf ebenso unterhaltsame wie kluge Weise stellt.

Diese Auswahl basiert auf den Bewertungen und der Beliebtheit der Filme auf den Plattformen Letterboxd und IMDb. Sie zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig und international relevant das koreanische Kino geworden ist – sei es durch gesellschaftskritische Stoffe, tiefgründige Charaktere oder eindrucksvolle Bildkompositionen. Wer sich einen Überblick über das Filmschaffen Südkoreas verschaffen möchte, ist mit diesen zehn Titeln bestens beraten.