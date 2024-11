Am Bahnhof Korntal geht ein Mann einer 24-Jährigen hinterher und greift ihr an den Po. Der Ehemann der Frau beobachtet das – und greift ein.

Wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt der Polizeiposten Korntal-Münchingen (Landkreis Ludwigsburg) gegen einen 28 Jahre alten Mann. Laut Polizeibericht lief er am Mittwoch gegen 17.50 Uhr einer 24-jährigen Frau auf dem Vorplatz des Bahnhofs Korntal hinterher und griff ihr an den Po.

Der 27 Jahre alte Ehemann der Frau beobachtete dies demnach, hielt den mutmaßlichen Täter gemeinsam mit weiteren Zeugen fest und alarmierte die Polizei.

Polizei steckt Tatverdächtigen in Gewahrsamseinrichtung

Bis zum Eintreffen der Beamten soll der Tatverdächtige den Ehemann leicht verletzt und mehrere Menschen beleidigt haben. Die Polizei sprach dem Tatverdächtigen einen Platzverweis aus. Diesem sei der Mann allerdings nicht nachgekommen.

Die Polizei steckte den Mann daraufhin bis zum nächsten Morgen in eine Gewahrsamseinrichtung im Revier in Ditzingen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.