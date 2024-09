Ein sechsjähriger Junge kommt am Donnerstag in Korntal ums Leben. Die Umstände sind noch unklar.

Franziska Kleiner 23.09.2024 - 18:18 Uhr

Ein sechsjähriger Junge ist in einem Schwimmbad in Korntal-Münchingen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilt, sei der tragische Vorfall am Donnerstag vergangener Woche während der Betreuung im Rahmen der Jugendhilfe passiert. Das Unglück ereignete sich im Schwimmbad der Johannes-Kullen-Schule, einer Schule der Jugendhilfe Korntal. Träger der Jugendhilfe ist die Diakonie der evangelischen Brüdergemeinde Korntal. Das Bad befindet sich im Gebäude der Schule.