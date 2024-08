Unbekannte haben sich in den vergangenen Tagen Zutritt in ein Wohnhaus verschafft. Räume und Schränke wurden durchsucht.

Franziska Kleiner 05.08.2024 - 13:33 Uhr

Unbekannte Einbrecher haben aus einem Haus in Münchingen Bargeld gestohlen. Die Täter hatten sich zwischen Sonntagnacht, 28. Juli, und diesen Sonntag, 4. August, kurz vor 19.30 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Thomas-Mann-Straße in Münchingen verschafft. Wie die Polizei berichtet, durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume sowie Schränke und entwendeten unter anderem einen Bargeldbetrag in fünfstelliger Höhe.