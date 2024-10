Unbekannte haben die Korntaler Ortsmitte mit Farbe verunstaltet. Die Polizei sucht Zeugen.

Franziska Kleiner 21.10.2024 - 13:22 Uhr

Einen Sachschaden in Höhe von mindestens tausend Euro haben Unbekannte in der Korntaler Ortsmitte angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter in der Nacht von Samstag, 19. Oktober, auf Sonntag die Fassade des Gemeindezentrums sowie die angrenzende Fahrbahn und den Fußweg mit schwarzer und pinker Farbe, ohne inhaltliche Aussage, beschmiert. Das Polizeirevier Ditzingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 0 71 56 / 4 35 20 oder per Mail an: ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.