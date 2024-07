Hoher Schaden bei Einbruch in Hofladen

Ein Unbekannter erbeutet Bargeld. Der Sachschaden, den er dabei anrichtet, ist immens.

Franziska Kleiner 19.07.2024 - 14:47 Uhr

Ein unbekannter Einbrecher hat in Münchingen einen deutlich höheren Sachschaden verursacht, als er Beute gemacht hat: Bei dem Einbruch in einen Hofladen in dem Korntal-Münchinger Stadtteil hat der Unbekannte mehrere Hundert Euro Wechselgeld gestohlen.