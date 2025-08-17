Im Seewald können Kinder und Erwachsene jetzt gemeinsam den Wald entdecken. Das Angebot wird für wenige Wochen gemacht.

Franziska Kleiner 17.08.2025 - 13:30 Uhr

Der Startpunkt dem neuen Walderlebnispfad liegt direkt hinter dem Waldspielplatz im Korntal-Münchinger Seewald. Acht Mitmachstationen laden auf einem rund zwei Kilometer langen Rundweg dazu ein, der Geschichte der kleinen Waldmaus Wusel zu folgen. Dahinter verbirgt sich ein naturnahes Abenteuer für Familien mit Kindern, die dafür mindestens vier Jahre alt sein sollten. Der Pfad ist täglich und ohne Anmeldung kostenlos zugänglich.