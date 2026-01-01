Mehrere Bewohner atmen Rauch ein, als im Flur eines Hauses ein Feuer ausbricht. Rettungskräfte versorgen sie vor Ort. Was bislang über den Brand bekannt ist.

Michael Bosch dpa/lsw/ 01.01.2026 - 08:15 Uhr

Neun Menschen sind in der Silvesternacht bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) leicht verletzt worden. Neben sechs Bewohnern des Hauses seien auch drei Feuerwehrleute betroffen gewesen, teilte die Polizei mit. Demnach war das Feuer gegen 0.50 Uhr in einem Gebäude in der Johannes-Daur-Straße ausgebrochen.