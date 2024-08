Für Wasserratten keine guten Nachrichten: Das Freizeitbad in Korntal-Münchingen muss saniert werden und bleibt den September über geschlossen. Was gemacht werden muss und wo man solange schwimmengehen kann.

Kommenden Monat wird das Freizeitbad in Münchingen umfassend modernisiert. Aus dem Grund schließt es vom 2. bis 27. September. Die Arbeiten erfolgen laut der Stadtverwaltung zum Zwecke des Badevergnügens und der Sicherheit der Badegäste.

Zum einen wird die Umwälzpumpe ausgetauscht – die im Freizeitbad eine „entscheidende Rolle“ spiele: „Sie sorgt für die effiziente Zirkulation und Reinigung des Wassers, wodurch der Energieverbrauch gesenkt und die Umweltbelastung minimiert wird“, heißt es aus dem Rathaus. Das wiederum trage dazu bei, die Umwelt zu schonen und unterstütze das Freizeitbad, ökologische Standards zu erfüllen. „Diese Maßnahme ist notwendig, um die Betriebssicherheit und Energieeffizienz des Freizeitbads langfristig zu gewährleisten“, sagt die Betriebsleiterin Natalie Labrovic. Außerdem stehen „umfassende Sanierungsarbeiten“ an, um das Freizeitbad zu modernisieren und den Besuchern „weiterhin ein sicheres und angenehmes Badeerlebnis zu bieten“.

Alternativen finden Wasserratten einige: Gerlingen hat eine Schwimmhalle, Ditzingen ebenfalls ein Hallenbad. Das Leobad in Leonberg hat noch bis einschließlich 8. September offen, ebenso das Freibad in Mönsheim. Auch in Eberdingen ist Schwimmen unter freiem Himmel möglich.