Am Mittwochabend entzieht sich ein Hyundai-Fahrer in Korntal-Münchingen einer Polizeikontrolle und liefert sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, die bis nach Stuttgart-Feuerbach führt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Chiara Sterk 09.01.2025 - 17:01 Uhr

Ein Hyundai-Fahrer hat sich am Mittwochabend einer Verkehrskontrolle in Korntal-Münchingen entzogen und sich über eine Strecke von 13 Kilometern eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Wie die Polizei mitteilte, sollte ein unbekannter Fahrer eines Hyundai gegen 22 Uhr in der Zuffenhauser Straße in Korntal-Münchingen von Beamten der Ditzinger Polizei kontrolliert werden. Der Fahrer ignorierte jedoch sämtliche Signale der Polizeibeamten und fuhr weiter in Richtung Stuttgart.