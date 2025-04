Mehrere Zeugen haben am Samstagmorgen in Kornwestheim einen Mann dabei beobachtet, wie er die Glastür eines Geschäfts eingeschlagen hat. Er ergriff zunächst di Flucht – doch die war nur von kurzer Dauer.

Julia Amrhein 03.04.2025 - 10:20 Uhr

Ein 26-Jähriger ist am Samstagmorgen in Kornwestheim in den Laden eines Mobilfunkanbieters eingebrochen. Allerdings klickten kurz darauf auch schon die Handschellen, da er bei seinem Treiben gleich von mehreren Zeugen beobachtet wurde. Diese hatten die Polizei alarmiert, nachdem sie gegen 4.20 Uhr mitbekommen hatten, wie der Mann die Glastüre des Geschäfts in der Bahnhofstraße eingeschlagen hatte. Wenig später verließ der 26-Jährige den Laden mit mehreren Smartphones wieder und ergriff zu Fuß die Flucht.