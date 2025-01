Die Feuerwehr musste am frühen Freitagmorgen ein brennendes Auto in Kornwestheim löschen. Fast wäre der Brand auf ein Wohngebäude übergesprungen.

Frederik Herrmann 10.01.2025 - 12:28 Uhr

In der Nacht auf Freitag musste die Feuerwehr Kornwestheim im Kreis Ludwigsburg zu einem Großeinsatz in der Kreidlerstraße ausrücken. Gegen 3 Uhr stand dort eine Audi Limousine in Flammen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.