Am Wochenende wartet auf die Besucher der Kornwestheimer Innenstadt Street Food, Kinderattraktionen, Frühlingsmarkt und verkaufsoffener Sonntag.

Sandra Lesacher 10.03.2025 - 14:58 Uhr

In Kornwestheim steppt am kommenden Wochenende der sprichwörtliche Bär. „Kornwestheim blüht auf“ steht auf dem Programm. Los geht es mit dem Frühlingsmarkt. Er hat am Freitag, 14. März, von 17 bis 22 Uhr sowie am Samstag und Sonntag, 15. und 16. März, jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. 15 unterschiedliche Marktbeschicker bieten unter anderem handgemachte Kunstwaren wie Schmuck, Deko, Kissen und Seifen an.